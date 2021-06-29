Минздрав пояснил, как в процентах считать нетрудоспособность

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Министерство здравоохранения установило критерии оценки профессиональной трудоспособности, которые будут применяться при проведении экспертизы для оценки степени утраты профессиональной трудоспособности у потерпевших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Как говорится в сообщении министерства, критерии включают способность выполнять профессиональную деятельность в обычных условиях или на специализированном рабочем месте с учетом наличия или отсутствия изменения квалификации, а также объема выполняемой работы, режима рабочего времени, условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса.

В зависимости от оценки каждого из критериев и их сочетания устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах.

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах (5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% или 60%) в зависимости от того, может ли потерпевший выполнять работу в обычных условиях без изменения или с изменением режима рабочего времени и условий труда.

Также если потерпевший может выполнять работу на специализированном рабочем месте или на дому с сохранением своей квалификации, профессии степень нетрудоспособности устанавливается 70%, 80%, 90%. При полной утрате профессиональной трудоспособности речь идет о 100%.

В постановлении есть и форма о характере и условиях труда. Ее должен заполнить наниматель и предоставить в организации здравоохранения для использования при проведении экспертизы.

Эта форма, которая также предоставляется в "Белгосстрах", содержит все сведения о потерпевшем, в том числе, какая необходима помощь и реабилитация.