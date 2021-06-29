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Минздрав пояснил, как в процентах считать нетрудоспособность
29.06.2021 14:26 — Разное |
Министерство здравоохранения установило критерии оценки профессиональной трудоспособности, которые будут применяться при проведении экспертизы для оценки степени утраты профессиональной трудоспособности у потерпевших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Как говорится в
В зависимости от оценки каждого из критериев и их сочетания устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах.
Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах (5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% или 60%) в зависимости от того, может ли потерпевший выполнять работу в обычных условиях без изменения или с изменением режима рабочего времени и условий труда.
Также если потерпевший может выполнять работу на специализированном рабочем месте или на дому с сохранением своей квалификации, профессии степень нетрудоспособности устанавливается 70%, 80%, 90%. При полной утрате профессиональной трудоспособности речь идет о 100%.
В постановлении есть и форма о характере и условиях труда. Ее должен заполнить наниматель и предоставить в организации здравоохранения для использования при проведении экспертизы.
Эта форма, которая также предоставляется в "Белгосстрах", содержит все сведения о потерпевшем, в том числе, какая необходима помощь и реабилитация.
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Министерство здравоохранения установило критерии оценки профессиональной трудоспособности, которые будут применяться при проведении экспертизы для оценки...
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