Адвокат: по делу россиянки Софьи Сапеги идут следственные действия

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Следственные действия по уголовному делу россиянки Софии Сапеги находятся в активной стадии, сообщил ТАСС адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский.

"Активно идут следственные действия", - сказал он.

Напомним, 25 июня стало известно, что Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега , переведены под домашний арест. В СК Беларуси объяснили перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест их сотрудничеством со следствием.

Ранее посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил , что не исключает помилования Сапеги. Дипломат отметил, что не знает реакции Администрации президента Беларуси на обращение отца Софьи Сапеги, "но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет".

Андрей Сапега, отец задержанной в Минске 23 мая россиянки Софии Сапеги, записал обращение к президенту Александру Лукашенко, где просит губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с Лукашенко, чтобы попытаться убедить его помиловать дочь.

Как сообщалось, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка София Сапега были задержаны. Позже в сети появилось видео, где она говорит, что является редактором Telegram-канала с персональными данными силовиков - “Черная книга Беларуси”, который также признан властями страны экстремистским.