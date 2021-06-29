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Эксперт: стратегия "кнут и пряник" для мотивации сотрудников – позавчерашний день, необходимы другие подходы

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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Стратегия "кнут и пряник" для мотивации персонала не работает, необходимы другие составляющие, такие как обучение и повышение осведомленности сотрудников, полагает начальник центра развития менеджмента ОАО "АМКОДОР" Наталья Бербасова.

"Кнут и пряник" – это позавчерашний день", - сказала Бербасова в Смартэфире во вторник.

Она отметила, что на "Амкодоре" выбраны 3 составляющих, которые планируется развивать для того, чтобы мотивировать персонал.

"Первая составляющая – это осведомленность. Персонал должен знать, куда развивается компания, какие инструменты и методы для этого развития мы применяем. Когда он осведомлен – он более уверен в завтрашнем дне", - рассказала начальник центра развития менеджмента.

Кроме того, продолжила она, очень важно, чтобы персонал имел инструменты участия в принятии решений, разработке стратегии. "Для этого есть шикарные инструменты, например, стратегические сессии и фасилитации", - заметила Бербасова. Она рассказала, что в декабре-январе текущего года на предприятии был проведен ряд небольших стратегических сессий, которые очень хорошо себя зарекомендовали. "На выходе - стратегия роста, принятые единогласно ценности", - заметила она.

Третья составляющая – это постоянное обучение и самообучение. "Когда человек понимает свою роль в махине менеджмента, он более осознанно все выполняет", - полагает Бербасова. "Мы стараемся проводить постоянное обучение. Пока делаем это своими силами. И самое важное, мы стараемся в формате обучения решать наши проблемы, проблемы "Амкодора", а не какой-то другой компании, как это происходит на тренингах за пределами предприятия", - рассказала Бербасова.

Касаясь фактора зарплаты, она заметила что "зарплата является гигиеническим фактором, которая никак не влияет на мотивацию сотрудников", так как человек "привыкает и продолжает снижать свою планку".

При этом она согласна с тем, что роль зарплаты огромна. "Сегодня мы завершили проект по разработке сбалансированных показателей результативности всего холдинга, и делаем связь, корреляцию системы оплаты персонала, с показателями результативности  холдинга, чтобы каждый понимал свой вклад в его успех", - рассказала Бербасова. "И все вместе – осведомленность, участие, обучение, подкреплено заработной платой – это, я надеюсь, даст свой успех в повышении мотивации персонала холдинга", - резюмировала она.

 
 
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