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В Новогрудке погибла девочка, выпав из окна

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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В Новогрудке 28 июня 2021 года погибла полуторагодовалая девочка, выпав из окна, сообщили в Следственном комитете Беларуси. 

“Предварительно установлено, что малолетняя находилась дома со своей семьей, а когда осталась в комнате одна при помощи стула залезла на подоконник и выпала из открытого окна пятого этажа. Тело девочки без сознания обнаружила мать. Жизнь пострадавшей спасти не удалось. От полученных телесных повреждений девочка умерла в больнице”, - говорится в сообщении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Новогрудским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. 



 
 
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В Новогрудке 28 июня 2021 года погибла полуторагодовалая девочка, выпав из окна, сообщили в Следственном комитете Беларуси.  “Предварительно...
 
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