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Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза РФ Патрушевым не подлежащие огласке вопросы

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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Президент Александр Лукашенко во вторник провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

"Всегда есть о чём поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Я специально хотел поговорить с Вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной", - заявил Лукашенко.

По информации пресс-службы президента, Лукашенко также отметил, что по вопросам "которые не подлежат публичной огласке", "наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям".

Также в ходе встречи он сообщил, что внимательно наблюдал за заявлениями и выступлениями Патрушева – "абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов". "Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - добавил Лукашенко.

Во время встречи Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. "Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - добавил он.

Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения: "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь".

Ранее сообщалось, что 29 июня в Минске Патрушев проведет двусторонние консультации и встретится со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем и проведут консультации по вопросам безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Александр Лукашенко во вторник провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщил телеграм-канал "Пул первого". "Всегда...
 
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