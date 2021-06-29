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Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза РФ Патрушевым не подлежащие огласке вопросы
29.06.2021 14:26 — Разное |
Президент Александр Лукашенко во вторник провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщил телеграм-канал "Пул первого".
"Всегда есть о чём поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Я специально хотел поговорить с Вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной", - заявил Лукашенко.
По информации пресс-службы президента, Лукашенко также отметил, что по вопросам "которые не подлежат публичной огласке", "наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям".
Также в ходе встречи он сообщил, что внимательно наблюдал за заявлениями и выступлениями Патрушева – "абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов". "Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - добавил Лукашенко.
Во время встречи Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. "Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - добавил он.
Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения: "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь".
Ранее сообщалось, что 29 июня в Минске Патрушев проведет двусторонние консультации и встретится со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем и проведут консультации по вопросам безопасности.
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Президент Александр Лукашенко во вторник провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщил телеграм-канал "Пул первого". "Всегда...
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