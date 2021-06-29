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Из Минска в Минеральные Воды можно улететь прямым рейсом с 29 июня
29.06.2021 14:26 — Разное |
С 29 июня можно будет улететь прямым рейсом из Минска в Минеральные Воды России, сообщает Национальный аэропорт. Рейсы организованы по вторникам, их будет выполнять авиакомпания “Азимут”.
Вылет из Минеральных Вод будет осуществляться в 14.00, прибытие в Минск - в 16.50, вылет обратно - в 17.50, прибытие в Минеральные Воды в 20.25.
Время в пути составит 2ч.50 мин.
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С 29 июня можно будет улететь прямым рейсом из Минска в Минеральные Воды России, сообщает Национальный аэропорт. Рейсы организованы по вторникам, их будет...
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