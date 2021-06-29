ICAO продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрел промежуточный отчет по инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси и заявил, что для завершения расследования потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту.

Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь, сообщает Минтранс Литвы.

По информации литовского ведомства, Совет ИКАО отметил, что сведений, полученных от стран и организаций, еще недостаточно для выявления всех обстоятельств, конкретной последовательности событий и для ответа на все возникшие вопросы. Также отмечается, что Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке. И эту информацию необходимо перевести.

Совет также решил, что для завершения расследования по установлению фактов по-прежнему необходима дополнительная информация от стран и организаций. Таким образом, государства и организации, участвующие в расследовании этого инцидента, будет продолжать предоставлять необходимую информацию для завершения расследования.

Как сообщалось, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

В Беларуси создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanai. По факту ложного сообщения СК Беларуси возбудил уголовное дело.

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Также лидеры ЕС приняли решение ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси в ответ на данный инцидент.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая на экстренном заседании приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) 2 июня предписало национальным компетентным органам государств-членов EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, что проведение операций в воздушном пространстве Беларуси больше не допускается, если это не требуется для обеспечения безопасности полетов в непредвиденных обстоятельствах.

4 июня Совет ЕС " решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех типов". Запрет начал действовать с 5 июня.