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ICAO продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси
29.06.2021 14:26 — Разное |
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрел промежуточный отчет по инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси и заявил, что для завершения расследования потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту.
Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь,
По информации литовского ведомства, Совет ИКАО отметил, что сведений, полученных от стран и организаций, еще недостаточно для выявления всех обстоятельств, конкретной последовательности событий и для ответа на все возникшие вопросы. Также отмечается, что Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке. И эту информацию необходимо перевести.
Совет также решил, что для завершения расследования по установлению фактов по-прежнему необходима дополнительная информация от стран и организаций. Таким образом, государства и организации, участвующие в расследовании этого инцидента, будет продолжать предоставлять необходимую информацию для завершения расследования.
Как сообщалось, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.
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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрел промежуточный отчет по инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси и заявил, что для завершения...
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