Евро-2020 остался без главного фаворита: Швейцария в матче-триллере обыграла Францию

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Действующий чемпион мира и главный фаворит Евро-2020, сборная Франции покидает турнир уже после 1/8 финала – вслед за чемпионами Европы из Португалии. Команда Дидье Дешама проиграла в серии пенальти швейцарцам в самом драматичном и самом сенсационном матче чемпионата.







Если ориентироваться на статистику, то в этом матче у сборной Швейцарии шансов на победу не было. На чемпионатах мира и Европы швейцарцы никогда не обыгрывали Францию (2 победы французов и 4 ничьи в 6 матчах). Более того, с 1954 года (67 лет!) сборная Швейцарии не могла преодолеть барьер 1/8 финала на ЧЕ и ЧМ: 5 раз они выходили в плей-офф и неизменно проигрывали. А вот Франция до этого матча всегда побеждала в 1/8 финала на крупных турнирах – 6 побед в 6 поединках.

Но футбол непредсказуем и уже на 15-й минуте сборная Швейцарии повела в счете после гола Сефаровича. И уверенно лидировала весь первый тайм. А в промежутке между 55-й и 60-й минутами матча на поле произошла настоящая драма. Сначала швейцарцы не реализовали пенальти: голкипер французов Льорис парировал удар Родригеса. А затем, в течение трех минут, Карим Бензема дважды поразил ворота деморализованных соперников – на 57-й и 59-й минутах – 2:1 в пользу Франции вместо ожидавшихся 2:0 в пользу Швейцарии!

После такого удара оправиться сложно. А когда на 75-й минуте Погба довел счет до 3:1, в победе французов и вовсе практически никто не сомневался. Кроме их соперников, сумевшей в концовке матча совершить впечатляющий камбэк. Благодаря голам Сеферовича на 81-й минуте и Гавранчича на 90-й швейцарцы сравняли счет, повергнув в шок всех поклонников сборной Франции - 3:3. А ведь был еще один гол швейцарцев, который судья не засчитал из-за оффсайда! В дополнительное время голов не было, а вот в серии пенальти больше повезло Швейцарии – 5:4.

Единственный, кто не забил пенальти в послематчевой серии – самый дорогой игрок мира, главная звезда "трехцветных" Киллиан Мбаппе, который подошел к "точке" последним. Его удар голкипер швейцарцев Зоммер парировал. Француза вполне можно назвать одним из самых главных неудачников турнира: в четырех матчах турнира он не забил ни одного гола и не реализовал важнейший пенальти, после чего сборная Франции покинула Евро-2020.







Сборная Швейцарии в четвертьфинале сыграет с командой Испании. Испанцы в 1/8 финала встречались с Хорватией и события в поединке (он состоялся перед матчем Франция – Швейцария) развивались точно по такому же сценарию - словно стали репетицией для главной сенсации Евро-2020.

Хорваты повели в счете уже на 20-й минуте - гол в свои ворота (с 35 метров!) забил Педри. Затем Испания вышла вперед – 3:1, но хорваты в самой концовке матча (на 85-й и 92-й минутах) сумели отыграться – 3:3. Но испанцы не стали доводить дело до пенальти и в дополнительное время сняли вопросы о победителе, забив дважды. Итоговый счет – 5:3 в пользу "красной фурии".

Четвертьфинальный поединок Швейцария - Испания состоится 2 июля в 19.00 в Санкт-Петербурге.

Последние матчи 1/8 финала пройдут сегодня, 29 июня. В 19.00 состоится один из самых ожидаемых поединков на этой стадии – Англия – Германия. А в 22.00 за путевку в четвертьфинал поспорят команды Швеции и Украины.