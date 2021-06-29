Важное за 28 июня

Утро началось с новости о том, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, США вряд ли уменьшат давление на власти Беларуси. Об этом заявила посол США в Беларуси Джули Фишер: "Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их количество, к сожалению, неизменно растет каждый день, и это ужасно. Мало того, что нет движения в нужном направлении, так мы еще наблюдаем, как режим идет в неправильном направлении в вопросе политзаключенных".
Суд огласит приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико 6 июля. Сегодня бывший банкир выступил с последним словом: "Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране".
Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Документ подписан по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина.
Сопредседатель общественной организации "Говори правду" и экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев сегодня пришёл в офис Смартпресс. Он рассказал, что БЧБ и "Погоня" стали символами демократической и независимой Беларуси. Также заметил, что Беларусь уже "одной ногой в России", а Запад может обратиться к Путину из-за потока мигрантов.
Тем временем миссия МАГАТЭ (миссия IPPAS) начала работу в Беларуси. "В центре внимания миссии – национальный режим обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерной установки, системы обеспечения физической защиты ядерного материала при его транспортировке, информационная и компьютерная безопасность", - проинформировали в Госатомнадзоре.
А в Северной Корее обеспокоены похудением Ким Чен Ына. Лидер КНДР Ким Чен Ын сбросил несколько килограммов, его соотечественники "убиты горем" по этому поводу, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на сюжет гостелевидения Северной Кореи.
В ЕС может появиться университет для преподавателей и студентов, уехавших из Беларуси по политическим мотивам. Международная группа ученых и деятелей культуры, среди которых нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук, американский историк Тимоти Снайдер и экономист Сергей Гуриев, обратилась с открытым письмом к Европейской комиссии и правительствам стран Европы с призывом помочь в создании Восточноевропейского университета на территории стран-членов ЕС для студентов и преподавателей, вынужденных уехать Беларуси и России по политическим причинам.
К вечеру Беларуси приостановила свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". А главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель для консультаций.
Беларусь и Россия к 1 января 2022 года должны создать единые рынки нефти, газа и транспорта, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко: "Мы (Беларусь и Россия - Смартпресс) сейчас находимся в принципиально новой стадии. Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси".
"ТУТ БАЙ МЕДИА" направило в экономический суд Минска заявление о признании недействительным решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий об утрате права на льготы в 2019-2021 годах, сообщила редакция портала в понедельник. При этом ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" до сих пор сохраняет статус члена ПВТ.
Секретарь российского Совбеза встретится с госсекретарём белорусского Совбеза 29 июня. Проведут двусторонние консультации.
Топливо вновь подорожает на копейку с 29 июня. Нынешнее увеличение цен - 19-ое за год. Предыдущий раз цены на топливо выросли 24 июня.
Родные бывших топ-менеджеров "Белгазпромбанка" обратились к Лукашенко с просьбой об освобождении близких. Организовал всё Воскресенский.