ЕБРР усилит контроль за выделением денег на частные проекты в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усилит контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Беларуси, чтобы исключить их связь с государством, сообщила 29 июня в Лондоне президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.



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«Что касается частного сектора, мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников. Мы на самом деле последовательны в подходе наших акционеров», — сказала президент ЕББР, отвечая на вопрос ТАСС .

По ее словам, позиция ЕБРР, который в сентябре прошлого года отказался от финансирования проектов в Беларуси, за исключением частного сектора, не изменилась. При этом Рено-Бассо подчеркнула, что решение о заморозке новых проектов касается также уровня муниципалитетов и местных властей.

«С августа прошлого года, после выборов, результаты которых были оспорены, мы остановили все новые проекты в суверенной области. Мы далее ужесточаем наш подход, подтверждая, что не будем финансировать никакие новые проекты на уровне муниципалитетов и местных властей, не будем поддерживать государственные компании», — сказала президент ЕБРР.

«Мы очень обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации в Беларуси и действиями властей, мы призываем к уважению прав человека и свободы высказываний в стране», — дополнила она.

Как сообщал БелаПАН, на фоне ситуации в Беларуси после президентских выборов 2020 года ЕБРР и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с белорусскими властями, в связи с чем официальный Минск приостановил диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.

Ранее уже ЕБРР замораживал сотрудничество с госсектором Беларуси в связи с санкциями ЕС в отношении страны. До 2016 года из-за санкций банк финансировал в Беларуси только проекты в частном секторе. После улучшения политических отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял в 2016 году новую страновую стратегию и стал в том числе финансировать проекты по заявкам белорусского правительства.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро в проекты, реализованные в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.

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