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«Больше 13 миллионов долларов». На Форуме регионов Беларуси и России уже подписаны первые контракты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных составляющих форума – экономическая. И основная его задача – поиск новых партнеров и ниш для дальнейшей совместной работы. И уже утром 29 июня нашими предприятиями подписаны первые коммерческие контракты.
Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
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Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в...
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