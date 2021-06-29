Начали перерабатывать отработанные масла и батарейки. Что можно сделать из вчерашнего мусора?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что можно сделать из вчерашнего мусора? Не смущает ли людей, что вчера это было на свалке?





Максим Тарасов, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природы и охраны окружающей среды:

Из вчерашнего мусора можно сделать все что угодно. У нас отходы используются в соответствии с техническими нормативно-правовыми актами. Это могут быть государственные стандарты, технические условия, стандарт для предприятий. Все технические условия на продукцию, которая производится с использованием отходов, проходит государственную экологическую экспертизу, то есть для производства этой продукции соблюдаются экологические стандарты и нормы.





Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Нужно отметить, что люди иногда просто не замечают, что рядом находятся вещи, которые сделаны из отходов. За последние годы у нас появилось множество новых направлений переработки отходов, мы начали перерабатывать отработанные масла. У нас появилось производство, которое может потребить весь объем образования масел в республике. Начали перерабатывать батарейки.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

По поводу отработанных масел. Я так понимаю, где-то в автосервисах их специально сливают?





Артем Шкрыль:

Конечно, сбор осуществляется в гаражных кооперативах, где они образуются, в автосервисах, на крупных транспортных предприятиях.

Елена Кругликова:

Им за это еще дают деньги? Они продают масла?

Артем Шкрыль:

Да.

Елена Кругликова:

Стимулирует людей собирать и отдавать.

Как правильно сортировать мусор и что делать с опасными отходами? Рассказал эколог – читать здесь .