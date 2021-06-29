В детских лагерях уже отдохнули почти 200 тыс. ребят

Источник материала: Смартпресс

В детских лагерях, с дневным и круглосуточным пребыванием, уже отдохнули почти 200 тыс. ребят - а это 60% от плана по оздоровлению на все лето, сообщил во вторник журналистам замначальника отдела госзакупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

"Прошел практически месяц, можно сказать, что спрос на услуги по оздоровлению детей превысил все ожидания. Всего летом планируется организовать работу 5 561 лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием и оздоровить 342 166 учащихся, а в первую смену в 4 246 лагерях уже отдохнули 199 989 учащихся", - озвучил цифры Желенков.

По словам специалиста, спрос на отдых в детских лагерях возрос, так как в них много внимания уделяют мерам безопасности в условиях пандемии.

Например, добавил начальник управления спорта Министерства спорта и туризма Беларуси Эдуард Бабкин, в детских лагерях с круглосуточным пребыванием из-за Covid-19 ограничили контакт с родителями. “Пандемия - особенность этого года. Если в прошлом году все меры соблюдались, но все еще менялось, то в этом году мы к пандемии подошли во всеоружии”, - прокомментировал Бабкин ситуацию.