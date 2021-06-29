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Цены на билеты на «Славянский базар» снизят на 30%. Скидка будет действовать всего день

29.06.2021 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня на один день организаторы Славянского базара снижают цены на билеты сразу на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидка действует на все мероприятия летнего амфитеатра.

Подробную информацию можно найти на сайтах фестиваля, билетных операторов и центра культуры «Витебск».

Цены на билеты на «Славянский базар» снизят на 30%. Скидка будет действовать всего день

30-й Международный фестиваль искусств «Славянский Базар» стартует 15 июля. Ожидается, что в форуме примут участие представители 33 стран – это на 10 больше, чем в 2020-м.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 30 июня на один день организаторы Славянского базара снижают цены на билеты сразу на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скидка...
 
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