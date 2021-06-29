Эффект Маска : как твиты Илона Маска влияют на курс биткоина

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Разбирается ли Илон Маск в криптовалюте?

Илон Маск — знаменитость, к которой многие испытывают довольно противоречивые чувства. С одной стороны, он, возможно, величайший технопредприниматель наших дней; если кто-то и сможет отправить астронавтов на Марс, то только он. С другой стороны, он импульсивен в своих высказываниях и часто пишет в Twitter такие вещи, что совет директоров Tesla приходит в ужас. Так, в 2018 г. Маск был оштрафован на $40 млн по требованию Комиссии по ценным бумагам США (SEC) после того, как он написал, что снимет Tesla c фондового рынка.

Однако самые неоднозначные твиты Маска посвящены криптовалютам. Сразу оговоримся: Илон Маск — не криптоэксперт и не блокчейн-разработчик.

В своих отношениях с криптовалютным рынком он одновременно выступает как крупный инвестор и как тролль, которому нравится постить мемы «по фану» и наблюдать за эффектом.



Насколько Маск разбирается в технологии Bitcoin — не вполне понятно, но, скорее всего, меньше, чем он сам считает. Так, его заявление о том, что Tesla больше не будет принимать BTC из-за того, что майнинг потребляет слишком много ископаемого топлива, неверно: по результатам исследования Кембриджского университета, до 39% электричества для майнинга поступает из возобновляемых источников.

Однако мы забегаем вперед. Чтобы получить полное представление об «эффекте Маска», стоит проследить, что и когда писал о bitcoin-миллиардер в последние два года, и что происходило после этого с курсом. В данной статье мы оставим в стороне сложное отношение Илона Маска к Dogecoin: этой крайне любопытной криптовалюте будет посвящена отдельная статья.

Илон Маск и Bitcoin: краткая история сложных отношений

Февраль 2019: осторожный оптимизм

Впервые Илон Маск высказался о криптовалютах не в Twitter, а в ходе подкаста в феврале 2019 г. Он сказал, в частности: «На мой взгляд, идея Bitcoin — отличная, но я не уверен, что компании Tesla стоит связываться с крипто. Мы продвигаем использование возобновляемой энергии, а одна из проблем криптовалют — большое потребление энергии для вычислений». При этом Маск добавил: «Бумажные деньги постепенно уходят в прошлое, а крипто — гораздо лучший способ передачи ценности, чем бумажки».

Рыночный эффект: почти никакого. Вероятно, подкаст послушало недостаточно много людей, да и такого понятия, как «эффект Маска», еще не существовало.

29 января 2021: #bitcoin в профиле





Маск просто добавил в свое био в Twitter хэштег #bitcoin и опубликовал загадочный твит: «Оглядываясь назад, это было неизбежно». Криптообщественности этого было достаточно.

Рыночный эффект: кратковременное, но бурное ралли: +20% за день.

8 февраля 2021: Tesla купила Bitcoin

Компания Tesla объявила о покупке ВТС на сумму $1,5 млрд, а также о планах принимать оплату в биткоинах.

Рыночный эффект: курс взлетел на 15% до $44200.

24 марта 2021: Tesla принимает BTC





«Tesla теперь можно купить за биткоины. Tesla использует только внутренний и open-source софт и управляет собственными Bitcoin-нодами. Полученные биткоины будут храниться в виде биткоинов, без конвертации в фиатную валюту».

Рыночный эффект: ралли с $54000 до $56500.



Источник: Yahoo Finance

27 апреля 2021: Маск не продавал свой биткоин







Дэйв Портной: «Я правильно понимаю? Илон Маск покупает биткоин, пампит его, цена растет. Потом он его сбрасывает и получает кучу денег. (...)».

Илон Маск: «Нет, неправильно. Я свои биткоины не продавал. Tesla продала 10% своих ВТС, чтобы доказать их ликвидность как альтернативы кэшу на балансе».

Рыночный эффект: плюс 4,7% – с $53100 до $55600.

13 мая 2021: Tesla больше не принимает BTC (но и не продает их)





«Tesla приостановила продажу автомобилей за Bitcoin. Мы обеспокоены быстро увеличивающимся потреблением ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций — в частности, угля, который превосходит все другие виды топлива по объему загрязняющих эмиссий.

Криптовалюта — хорошая идея во многих отношениях, и мы верим, что у нее большое будущее, однако нельзя допустить, чтобы это будущее так дорого обходилось окружающей среде.

Tesla не намеревается продавать принадлежащие ей биткоины, и мы возобновим их использование для транзакций, когда майнинг перейдет на более чистые источники энергии. Мы также изучаем другие криптовалюты, которые потребляют менее 1% энергии из расчета на одну транзакцию по сравнению с Bitcoin».

Рыночный эффект: из всех твитов Маска это оказался самым убийственным: курс упал с $58 000 до $42 000, или на 28%.

16 мая 2021: кажется, Tesla все же продала дополнительные BTC





Mr. Whale: «В следующем квартале биткоинисты будут через квартал руки ломать, когда узнают, что Tesla продала весь свой оставшийся Bitcoin. Учитывая, сколько грязи выливается на Илона Маска, я его не виню».

Илон Маск: «Именно».

Рыночный эффект: хотя комментарий Маска напрямую не подтверждал, что компания продала ВТС, общественность поняла это именно так. Курс обвалился до минимального значения с февраля.

17 мая 2021: нет, все-таки не продавала





Bitcoin Archive: «Bitcoin упал на 20% с тех пор, как Илон Маск начал писать о нем всякое ***. Неудивительно, что люди в бешенстве».

Илон Маск: «Внесу ясность: Tesla не продавала Bitcoin».

Рыночный эффект: падение замедлилось, и биткоину удалось закрепиться на уровне $45 000.

24 мая 2021: майнинг подает надежды





«Разговаривал с Bitcoin-майнерами из Северной Америки. Они обещали опубликовать данные о текущем и планируемом использовании возобновляемой энергии и попросить майнеров по всему миру сделать то же самое. Выглядит потенциально многообещающе».

Рыночный эффект: цена ВТС выросла на 4%.

3 июня: разбитое сердечко

В этот раз Маск превзошел самого себя: он даже ничего не написал про Bitcoin, а просто разместил грустное эмоджи и картинку, намекающую на разрыв отношений.

«Она: я помню, что говорила, что если ты еще раз процитируешь песню Linkin Park, то я тебя брошу. Но у меня есть другой».

Он: так что, в итоге это не имело значения?».

Рыночный эффект: минус 5%

13 июня 2021: в будущем Tesla может вновь начать принимать ВТС

CoinTelegraph: «Видели? Илону Маску вновь досталось — за что на этот раз? СЕО Sygnia Магда Верзицка атаковала его, сказав: «То, что происходит с биткоином, – результат ценовых манипуляций со стороны одного крайне могущественного и влиятельного человека»».

Илон Маск: «Это неправда. Tesla продала 10% своих ВТС, чтобы доказать, что их можно при необходимости легко ликвидировать, не оказывая давления на рынок. Когда появится подтверждение того, что майнеры используют значительное количество (50%) чистой энергии с позитивной перспективой на будущее, Tesla вновь начнет принимать биткоин».

Рыночный эффект: скачок на $4000, с $35000 до $39000.

25 июня: загадочная шутка про биткоин-максималистов





«Сколько биткоин-максималистов нужно, чтобы вкрутить лампочку?»

«Не смешно!» – Биткоин-максималисты

Сложно сказать, что Маск имел в виду. Скорее всего, он просто иронизировал над так называемыми максималистами, которые считают, что ВТС — единственная настоящая криптовалюта, а все альткоины — зло. Поскольку сам Маск, как известно, неравнодушен к Dogecoin, его насмешка над максималистами неудивительна.

Рыночный эффект: незначительный. Кто-то в комьюнити даже пошутил, что это первый твит Маска про биткоин, который не опрокинул рынок.

Нечаянно или нарочно?

Криптосообщество непрестанно задается вопросом об истинной мотивации Илона Маска. Конечно, вполне возможно, что он просто пишет в Twitter о биткоине то, что думает в конкретный момент. В конце концов, в эфире передачи Saturday Night Live он признал, что страдает синдромом Аспергера, один из эффектов которого — непредсказуемые перепады настроения.

Однако некоторые объясняют твиты предпринимателя скрытыми финансовыми соображениями. Так, мы уже процитировали теорию о том, что Маск манипулирует ценой, провоцируя «пампы» и «дампы», чтобы Tesla могла максимизировать профит от операций с ВТС.

Есть и еще одна, более сложная теория. Известно, что Tesla получает часть своей прибыли от продажи так называемых Сертификатов возобновляемой энергии (REC) — своего рода квот на эмиссии парниковых газов. Недавно компания подала заявку на очередную партию этих сертификатов, и для получения положительного решения ей нужно показать свою преданность идее чистой энергии. В этом контексте активное использование Bitcoin с его высоким энергопотреблением выглядит непривлекательно.

В конечном итоге истина может находиться где-то посредине. Главное — «эффект Маска» показывает, насколько еще незрел крипторынок. Как флюгер, он поворачивается в направлении, которое диктуют сиюминутные инфоповоды, и одинаково легко поддается как эйфории, так и панике.

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