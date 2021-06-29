Документы с гербом «Погони», которые еще действительны. Их больше, чем можно подумать

Источник материала: Салiдарнасць

На прошлой неделе милиция задержала минчанина Олега Скаргу. Как утверждают правозащитники», из-за наклейки с изображением «Погони» на окне его квартиры. Это уже не первая подобная ситуация с историческим гербом нашей страны, хоть он и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей, пишет TUT.BY .

Например, весной «табличку с указанием номера дома в форме знака «Погоня» изымали у жителя Ивановского района Андрея Дражина. При этом «неугодная символика» спокойно присутствует на множестве официальных документов — TUT.BY насчитал их как минимум восемь разных.

Напомним, почему «Погоня» вообще появилась на документах

БССР официально переименовали в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года. В тот же день Верховный Совет Беларуси 12-го созыва признал историческую символику Беларуси — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг — государственной вместо прежних советских символов. Именно поэтому «Погоню» использовали на официальных документах после 1991 года.

На первом референдуме в истории Беларуси, который прошел 14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко, приняли новую государственную символику. С тех пор с документов постепенно стала исчезать «Погоня» и начал появляться современный официальный герб.

Документы, на которых и сегодня остается «Погоня». На самом деле они есть у многих

Свидетельства о рождении.





Похожие свидетельства о рождении с «Погоней» у людей, родившихся в первой половине 1990-х, есть и сегодня.

Свидетельства и аттестаты школ.





У тех, кто старше и в начале 1990-х уже оканчивал школу, на руках сейчас аттестаты с историческим гербом. Выглядят они так.





Дипломы учебных заведений.





Свидетельства о браке и разводе.





Трудовые книжки.





Чеки «Маёмасць».





Эти чеки еще действительны, и именно с «Погоней», так как других не выпускали. Правительство Беларуси решило продлить срок их обращения до 31 декабря 2022 года, пишут на сайте Госкомитета по имуществу. Чеки можно обменять на акции некоторых ОАО в Беларусбанке. Для этого нужно предъявить только сами чеки и белорусский паспорт. В 2021 г. можно стать акционером, например, Автотранспортного предприятия №4 в Витебске, СРСУ №3 в Новополоцке, Пружанского льнозавода, Новогрудского комбината школьного питания, Ивановского райагросервиса. Весь список вы можете посмотреть тут.

По состоянию на 1 июня 2017 года в стране были использованы только 60% этих чеков, говорила заместитель директора фонда «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.