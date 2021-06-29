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ЕБРР прогнозирует белорусской экономике стагнацию

29.06.2021 15:02 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) во вторник опубликовал очередной обзор экономических перспектив стран.

Согласно опубликованному обзору, оценка роста ВВП Беларуси ухудшена на 0,5 процентного пункта до 0,5% в 2021 году. Также ухудшена оценка роста белорусской экономики в 2022 году – на 0,4 процентного пункта до 0,5%.

"Ожидается стагнация экономики, с ростом всего 0,5% как в 2021 году, так и в 2022. Возможно усиление экономических санкций", - говорится в документе.

Ранее министр экономики Беларуси Александр Червяков отмечал, что издержки из-за санкций могут составить 3% ВВП.

По информации Белстата, ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br63,6 млрд.

По целевому прогнозу  правительства, рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8%.

В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9%.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) во вторник опубликовал очередной обзор экономических перспектив стран. Согласно опубликованному...
 
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