ЕБРР прогнозирует белорусской экономике стагнацию

Источник материала: Смартпресс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) во вторник опубликовал очередной обзор экономических перспектив стран.

Согласно опубликованному обзору, оценка роста ВВП Беларуси ухудшена на 0,5 процентного пункта до 0,5% в 2021 году. Также ухудшена оценка роста белорусской экономики в 2022 году – на 0,4 процентного пункта до 0,5%.

"Ожидается стагнация экономики, с ростом всего 0,5% как в 2021 году, так и в 2022. Возможно усиление экономических санкций", - говорится в документе.

Ранее министр экономики Беларуси Александр Червяков отмечал , что издержки из-за санкций могут составить 3% ВВП.

По информации Белстата, ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br63,6 млрд.

По целевому прогнозу правительства, рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8%.

В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9%.