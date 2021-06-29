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В трубах «Транснефти» опять обнаружили хлорорганику

29.06.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В нефти на НПС Муханово было обнаружено превышение нормы содержания хлорорганических соединений (94 ppm при номе не более 6 ppm), сообщила «Транснефть».

Отмечается, что эта НПС принимает сырье только от одного производителя — компании «Самаранефтегаз», которая принадлежит «Роснефти», передает ngv.

«Роснефть», в свою очередь, заявляет, что в «Самаранефтегазе» приняты все меры, чтобы исключить попадание в СИКН (система измерения качества нефти) сырья, не соответствующего нормативам, передает enkorr.ua.

По данным «Транснефти», 23 июня анализ проб показал превышение нормы содержания хлорорганики в нефти, поступающей в систему «Транснефть-Приволга». До выявления источника загрязнения были остановлены магистральные нефтепроводы Самара — Лопатино и Куйбышев — Унеча-2, загрязненная нефть была локализована в резервуарах «Транснефть-Приволга». Позднее коллекторы на НПС «Самара-1» и «Самара-2» были промыты и работа нефтепроводов была возобновлена.

24 июня пробы нефти из резервуаров НПС Муханово вновь показали превышение нормативного содержания хлорорганических соединений.

По оценке трубопроводной компании, предполагаемый объем с превышением содержания массовой доли органических хлоридов во фракции из-за сданной некондиционной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы «Транснефти», составляет 350 тыс. т. В качестве вероятной причины загрязнения «Транснефть» назвала действия представителей сдающей стороны, которые не выявили в своей лаборатории несоответствие продукции требованиям технического регламента ЕАЭС.

«Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества», — сообщает «Транснефть».

 
 
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В нефти на НПС Муханово было обнаружено превышение нормы содержания хлорорганических соединений (94 ppm при номе не более 6 ppm), сообщила «Транснефть».
 
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