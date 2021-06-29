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ЕС не намерен приостанавливать визовое соглашение с Беларусью
Источник материала: АФН
Решение белорусских властей начать процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии не означает автоматическую приостановку соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима.
«Решение приостановить Соглашение о реадмиссии не влечет автоматическую приостановку Соглашения об облегчения визового режима между ЕС и Беларусью», - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на заявление ЕС.
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Решение белорусских властей начать процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии не означает автоматическую приостановку соглашения между ЕС и Беларусью об...
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