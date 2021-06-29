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ЕС не намерен приостанавливать визовое соглашение с Беларусью

29.06.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Решение белорусских властей начать процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии не означает автоматическую приостановку соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима.

«Решение приостановить Соглашение о реадмиссии не влечет автоматическую приостановку Соглашения об облегчения визового режима между ЕС и Беларусью», - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на заявление ЕС.

 
 
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Решение белорусских властей начать процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии не означает автоматическую приостановку соглашения между ЕС и Беларусью об...
 
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