Белорусский стартап-хаб “Имагуру” продолжит работу в Европе в партнерстве с Google

“Imaguru, подписав соглашение о партнерстве, стал одним из немногих партнеров Google for startups в Европе. Imaguru c главным офисом в Европе в партнерстве с Google for startups открывает новую главу своей истории, которая поможет раскрыть огромный потенциал Европейских стартапов и технического сообщества, в преддверии открытия новых офисов Imaguru в европейских столицах” - говорится в сообщении.





В белорусском стартап-хабе напомнили, что Google for Startups - это глобальная программа акселерации компании Google, которая предоставляет доступ к лучшим достижениям технологического гиганта - глобальной сети менторов и технологических продуктов, помогая стартапам достигать новых высот и становиться успешными.





В апреле стало известно, что “Имагуру” закрывается: неизвестные в масках ворвались в центр, а арендодатель отказался продлевать договор с организаций.