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Халезин: 5-й пакет санкций против режима Лукашенко ЕС примет в начале июля
Источник материала: Партизан
5-й пакет санкций против беларуского режима Евросоюз планируется принять в начале июля.
Руководитель Беларуского свободного театра и общественный деятель Николай Халезин сообщает, что пятый пакет санкций ЕС против беларукого режима планируют принять в июле.
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5-й пакет санкций против беларуского режима Евросоюз планируется принять в начале июля.
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