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Казакевич: Санкции делают нормальное управление страной все менее возможным

29.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции делают все менее возможным нормальное управление страной без смены нынешнего руководителя, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Санкции делают нормальное управление страной все менее возможным
– В рамках контрсанкций Беларусь приостанавливает участие в «Восточном партнерстве» и действие соглашения о реадмиссии с ЕС, предлагает главе Представительства ЕС Дирку Шубелю выехать из страны. Как оцениваете силу этих решений?

– Белорусским властям надо было принимать какие-то ответные меры на введение секторальных санкций. Но понятно, что механизмов, возможностей повлиять на ЕС у Беларуси практически нет.

Из всего этого списка только соглашение о реадмиссии может представлять для ЕС какую-то проблему: возможно обострение ситуации с нелегальной миграцией. 

В остальном можно говорить о самоизоляции Беларуси. А также потери возможности участвовать в различных проектах, в том числе инфраструктурных, которые реализовывались через «Восточное партнерство». 

Власти фактически отказываются от них, а это финансовые потери.

В последнее время Беларусь ограниченно участвовала в «Восточном партнерстве», в основном интересовалась именно инфраструктурными проектами – то есть тем, что приносило реальные деньги. Политического сотрудничества практически не было.

Что касается сотрудничества ЕС с негосударственным сектором, то, думаю, решение властей на него серьезно не повлияет.

– Приведет ли приостановка действия соглашения о реадмиссии к подорожанию шенгенских виз до 80 евро?

– Думаю, нет. Понятно, что это будет ударом по людям, а не властям. Учитывая сложную ситуацию внутри Беларуси, на уровне ЕС, скорее всего, будет принято решение, что размер сбора за визу не изменится и останется на уровне 35 евро.

– Отреагирует ли ЕС на антисанкции дополнительными действиями?

– Думаю, нет. Только-только были приняты секторальные санкции. Ответа на именно антисанкции не будет. 

Но если, например, будет обостряться ситуация с нелегальными мигрантами, то можно ожидать новых действий со стороны Брюсселя, и они могут довольно ощутимыми и жесткими для белорусских властей.

– Вы говорили, что ЕС не использует и малой доли того, что он может сделать белорусскому режиму. Что вы имели в виду?

– Выделю два комплекса мер. На ЕС приходится четверть белорусского экспорта. Кроме нефтепродуктов и калия хватает и других товаров – той же деревообработки. 

Второй комплекс мер мог бы быть связан с тем, чтобы более активно влиять на Россию и таким образом оказывать давление на Минск. Но по практике последних месяцев мы видим, что такой механизм не использовался. Но возможностей для этого у европейских стран достаточно много.

Возвращаясь к секторальным санкциям, можно сказать, что, во-первых, пусть резкого прекращения торговли не будет (санкции не распространяются на действующие контракты), но все же последствия будут ощутимыми.

А, во-вторых, секторальные санкции открывают новое поле инструментов влияния на Беларусь. В зависимости от поведения властей набор изъятий может быть сокращен, или наоборот – могут быть введены запреты на дополнительные группы товаров. 

Не стоит ожидать, что секторальные санкции быстро повлияют на ситуацию в Беларуси, но издержки будут значительными и существенно повысят цену репрессий. 

Эти санкции делают все менее возможным нормальное управление страной без смены нынешнего руководителя. Без смены в политическом руководстве Беларуси будет очень сложно восстановить отношения с Западом.

От редакции БП: Во время подготовки материала к публикации стало известно, что во-первых, Евросоюз не будет менять стоимость виз для беларусов, а во-вторых, уже в начале июля, по всей видимости, будет принят 5-ый пакет санкций против режима Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Санкции делают все менее возможным нормальное управление страной без смены нынешнего руководителя, заявил «Белорусскому партизану» директор института...
 
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