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ЕС: визы для беларусов не подорожают

29.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕС не будет отменять упрощение визовых процедур для беларусов из-за выхода Беларуси из Соглашения о реадмиссии.

«Решение о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью», передает заявление представителей ЕС журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
 
 
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ЕС не будет отменять упрощение визовых процедур для беларусов из-за выхода Беларуси из Соглашения о реадмиссии.
 
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