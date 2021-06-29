|
ЕС: визы для беларусов не подорожают
Источник материала: Партизан
ЕС не будет отменять упрощение визовых процедур для беларусов из-за выхода Беларуси из Соглашения о реадмиссии.
«Решение о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС не будет отменять упрощение визовых процедур для беларусов из-за выхода Беларуси из Соглашения о реадмиссии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)