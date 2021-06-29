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Удержать позиции рублю не удается

29.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги во вторник на БВФБ завершились девальвацией белорусского рубля к доллару и евро, но корзина подорожала всего на 0,03%.

Курс доллара вырос на 0,0052 BYN до 2,5312 BYN/USD. Доллар покинул минимум за 10 дней, прервав серию из четырёх снижений подряд.

Курс евро поднялся всего на 0,0007 BYN до 3,0149 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.

Курс российского рубля упал на 0,0032 BYN до 3,4963 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 100 дней.


Московская биржа

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 19 копеек до 72,3723 российских рублей.

Средневзвешенный курс евро в это же время снизился на 2 копейки до 86,15 российских рублей. Стоимость евро сейчас находится вблизи минимума за 11 месяцев (не хватило всего 15 копеек).
 
 
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Торги во вторник на БВФБ завершились девальвацией белорусского рубля к доллару и евро, но корзина подорожала всего на 0,03%.
 
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