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Патрушев подпевает Лукашенко: Внешние силы нацелены поменять госстрой и власть в Беларуси

29.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле встречи с Лукашенко.


архивное фото


"Их (внешних сил - ИФ) конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Патрушев. Его цитирует госагентство БелТА во вторник. 

Как сообщалось, Патрушев во вторник прибыл в Минск. Он встретился с Лукашенко. 

Кроме того, как сообщается, во вторник советы безопасности Беларуси и России проведут "плановые консультации". 

На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России. 
 
Теги: Минск
 
 
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Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле...
 
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