|
Патрушев подпевает Лукашенко: Внешние силы нацелены поменять госстрой и власть в Беларуси
Источник материала: Партизан
Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле встречи с Лукашенко.
архивное фото
"Их (внешних сил -
Как сообщалось, Патрушев во вторник прибыл в Минск. Он встретился с Лукашенко.
Кроме того, как сообщается, во вторник советы безопасности Беларуси и России проведут "плановые консультации".
На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)