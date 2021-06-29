Патрушев подпевает Лукашенко: Внешние силы нацелены поменять госстрой и власть в Беларуси

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ИФ ) конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Патрушев. Его цитирует госагентство БелТА во вторник. "Их (внешних сил -) конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Патрушев. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.





Как сообщалось, Патрушев во вторник прибыл в Минск . Он встретился с Лукашенко.





Кроме того, как сообщается, во вторник советы безопасности Беларуси и России проведут "плановые консультации".





На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России.