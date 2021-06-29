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В Минске еще один Telegram-канал признан экстремистским

29.06.2021 15:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры города Минска информпродукция Telegram-канала "МЕНСКРАЗАМ!" признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Установлено, что в информационных сообщениях содержатся призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, а также публикации оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насильственных действий по мотивам вражды и ненависти в отношении группы граждан по профессиональному признаку.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" прокуратура столицы обратилась в суд с заявлением о признании информационной продукции Telegram-канала "МЕНСКРАЗАМ!" экстремистскими материалами.

Суд Центрального района Минска удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Принятое решение исполнено. Его копия направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По заявлению прокуратуры города Минска информпродукция Telegram-канала "МЕНСКРАЗАМ!" признана экстремистской.
 
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