Столичный наркоконтроль задержал двух мужчин, выращивавших дома марихуану

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали двух мужчин, которые у себя дома выращивали марихуану, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Так, 38-летний житель Минской области в своем частном доме оборудовал нарколабораторию: установил электрические лампы, соорудил систему вентиляции и следил за уровнем влажности. "В ходе осмотра изъято 14 г марихуаны, а также полимерные емкости с почвой, удобрения, вентиляторы, таймеры, электрические лампы, приспособления для курения, емкости с семенами конопли, электронные весы, тестеры. Мужчина признался, что выращивал наркотик для личного употребления", - рассказали в ведомстве.

Аналогичные предметы были обнаружены и в квартире 30-летнего минчанина. Мужчина по такой же схеме оборудовал свою комнату для выращивания наркотика. "Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 15 г марихуаны, а также приспособления для выращивания", - уточнили в ГУВД.

Известно, что ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.-0-