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Суд над Дедком: в показаниях свидетелей обнаружился ряд нестыковок
Источник материала: Навiны
Во время допроса в Мингорсуде по делу анархиста Николая Дедка в показаниях свидетелей обнаружился ряд нестыковок, сообщает корреспондент БелаПАН из зала суда.
Процесс по делу блогера, журналиста и активиста анархистского движения 32-летнего Николая Дедка
Признанного политзаключенным Дедка обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ранее Следственный комитет сообщал о ч. 2 ст. 361), ч. 1 ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; и ч. 1 ст. 295-3 — незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Свидетель Александр Астапович 1944 года рождения жил в том же доме на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где был задержан Дедок 12 ноября 2020 года. Астапович был понятым при обыске квартиры, где проживал Дедок, в ночь на 12 ноября. Мужчина плохо слышит, с трудом понимает вопросы. Судья трижды задала вопрос, гражданином какой страны он является. По поводу обыска Астапович заявил: «В 12 ночи звонок в дверь, стоят работники органов и он (Дедок. — БелаПАН.) с ними. В первой комнате они перебрали каждую книжечку, каждую тряпочку, ничего не нашли. В следующей комнате тоже ничего. В зале обнаружили какую-то фотокамеру, нож, на тумбочке под бумагой конверт с деньгами. [Дедок] сразу сказал, что не знает, что это за деньги, потом сказал, что его сбережения. Конверты были незапечатанные. Евро, злотые и доллары. Плакаты, литература, говорили, что это запрещено. На кухне нашли три бутылки с какой-то жидкостью, завернутые в одинаковые тряпки. Меня попросили понюхать, что это за жидкость. Запах отвратительный. Можно сравнить с запахом бензина или дизтоплива».
Отвечая на вопрос обвинителя, был ли избит Дедок, свидетель сказал: «Он был чистенький, нигде не побитый, в наручниках. Сотрудники вели себя вежливо, и он вел себя хорошо».
Согласно протоколу, озвученному в суде, следственные действия начались в 23.20 и закончились в 01.30, а к понятому Астаповичу, по его словам, обратились только в полночь. Мужчина затруднился объяснить противоречие.
Еще один свидетель, Владимир Поляков 1952 г.р., который был понятым во время обыска в квартире Дедка, по его словам, плохо помнит события ночи на 12 ноября. Он заявил, что все происходило в декабре 2020 года. Утверждает, что видел семь конвертов с деньгами, бутылки с неизвестной жидкостью были без упаковки. Найденную у Дедка литературу назвал экстремистской. Дедок спросил у Полякова, на каком основании он считает, что у него в квартире были экстремистские материалы. Поляков затруднился ответить.
Астапович видел в квартире Дедка четырех сотрудников МВД, Поляков — шесть. Поляков не смог конкретно сказать, в котором часу его пригласили в качестве понятого, предположив, что «они начали раньше», чем он пришел. Помнит, что «в двенадцатом часу».
В суде был оглашен протокол допроса Полякова во время предварительного следствия. Тогда Поляков утверждал, что обыск проходил в ночь на 11-е, а не 12 ноября. Поляков утверждал в суде, что не был на допросе, а с ним «просто поговорили».
Отвечая на вопросы адвоката, Поляков привел слова Дедка во время обыска о том, что бутылки с неизвестной жидкостью принесли сотрудники милиции. Поляков не помнит, было ли это занесено в протокол обыска.
Свидетель Наталья Родионова (1993 г.р.) — одна из собственников квартиры, где был задержан Дедок. Она сообщила суду, что периодически бывала там, но никогда не видела бутылок с жидкостью.
По словам Родионовой, когда через несколько дней после обыска она приехала в квартиру, «все было в ужасном состоянии», окна были открыты нараспашку, балконная дверь выбита, входная дверь взломана. Свидетель рассчитывала, что правоохранительные органы приняли меры по сохранности имущества, опечатали квартиру, но этого сделано не было.
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Во время допроса в Мингорсуде по делу анархиста Николая Дедка в показаниях свидетелей обнаружился ряд нестыковок, сообщает корреспондент БелаПАН из зала суда.
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