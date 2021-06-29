Украина будет поддерживать белорусский народ, пока не исправятся исторические ошибки Лукашенко

«Можно заявить о выходе из «Восточное партнерство» , но нельзя изменить географию» — так прокомментировал решение официального Минска приостановить участие в ВП министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.





«Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко», — написал Кулеба в «Твиттере».

28 июня власти Беларуси приняли решение о приостановке участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в качестве ответного шага на новые санкции.

Участниками ВП являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Цель инициативы — укрепление связей с ЕС. Грузия, Молдова и Украина рассчитывают на вступление в Евросоюз.

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