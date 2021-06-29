Шкурин ведет переговоры с «Хапоэлем» из Тель-Авива

















21-летний нападающий в минувшем сезоне провел 9 игр, в которых забил 3 мяча.





Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.





Напомним, Шкурин после выборов президента в августе 2020 года заявил, что отказывается выступать за сборную Беларуси пока у власти находится Александр Лукашенко.





В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.





Председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что Шкурин не имел права отказаться приезжать в сборную.







