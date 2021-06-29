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Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе

29.06.2021 16:03 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был состояться в Минске  23-24 апреля 2022 года, однако перенесен из белорусской столицы, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. 

“Решение Совета было принято в результате доклада, подготовленного Всемирным комитетом по рискам легкой атлетики, который пришел к выводу, что неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок в отношении Беларуси существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году”, - сказано в релизе.

Организаторы ищут альтернативные варианты и сообщат о новом месте для проведения соревнований к следующему заседанию совета, которое состоится 28-29 июля.



 
Теги: Минск
 
 
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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был состояться в Минске  23-24 апреля 2022 года, однако перенесен из белорусской столицы,...
 
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