Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе

Источник материала: Смартпресс

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был состояться в Минске 23-24 апреля 2022 года, однако перенесен из белорусской столицы, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

“Решение Совета было принято в результате доклада, подготовленного Всемирным комитетом по рискам легкой атлетики, который пришел к выводу, что неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок в отношении Беларуси существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году”, - сказано в релизе.

Организаторы ищут альтернативные варианты и сообщат о новом месте для проведения соревнований к следующему заседанию совета, которое состоится 28-29 июля.