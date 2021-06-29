Брестский судья прекратил дело в отношении жительницы, которая на балконе вывесила одежду БЧБ-цветов

Источник материала: Смартпресс

Судья Ленинского суда Бреста прекратил дело в отношении местной жительницы, которая на балконе вывесила одежду в БЧБ-цветах, сообщают правозащитники. За это ее обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, то есть по ст. 24.23 КоАП Беларуси.

“В мае жительница р-на Граевка в Бресте развесила белье, оно оказалось "по схеме БЧБ, на что не обратила внимания. Однако милиция составила протокол и отправила дело в суд. Женщину в ИВС не отправляли, милиция лишь проверила мобильный телефон и не нашла там ничего "протестного", - говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы на заседании, судья постановил административный процесс прекратить.