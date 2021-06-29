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Брестский судья прекратил дело в отношении жительницы, которая на балконе вывесила одежду БЧБ-цветов
29.06.2021 16:03 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Судья Ленинского суда Бреста прекратил дело в отношении местной жительницы, которая на балконе вывесила одежду в БЧБ-цветах, сообщают правозащитники. За это ее обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, то есть по ст. 24.23 КоАП Беларуси.
“В мае жительница р-на Граевка в Бресте развесила белье, оно оказалось "по схеме БЧБ, на что не обратила внимания. Однако милиция составила протокол и отправила дело в суд. Женщину в ИВС не отправляли, милиция лишь проверила мобильный телефон и не нашла там ничего "протестного", - говорится в сообщении.
Как рассказали очевидцы на заседании, судья постановил административный процесс прекратить.
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Брестский судья прекратил дело в отношении жительницы, которая на балконе вывесила одежду БЧБ-цветов
Судья Ленинского суда Бреста прекратил дело в отношении местной жительницы, которая на балконе вывесила одежду в БЧБ-цветах, сообщают правозащитники. За это ее...
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