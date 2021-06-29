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Эпидемиолог рассказала, как детям оздоровиться летом в деревне у бабушки

29.06.2021 16:03 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Беларуси по традиции 40% детей оздоравливаются организовано, то есть в детских лагерях, а остальные - проводят лето у бабушек и дедушек, рассказала во вторник журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

“Но даже в деревне у бабушки можно проводить время с пользой для здоровья”, - сказала специалист. 

Несмотря на то, что в лагере - все условия для того, чтобы дети отдохнули и оздоровились, лето у бабушки будет таким, если соблюдать простые рекомендации, одна из которых - давать ребенку высыпаться. 

“Надо давать детям высыпаться, не надо их будить летом. Дети и так на протяжении всего учебного года ежедневно час-полтора недосыпают”, - сказала Малахова. 

Кроме этого, надо соблюдать режим питания (4-5 раз в день), обеспечить максимальное пребывание на свежем воздухе, позволять купание при подходящей погоде и исключительно под присмотром взрослых. 

Что касается рациона питания - в нем обязательно должны быть молочные продукты (в них содержится кальций) и свежие фрукты, овощи без ограничения. 

 
 
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В Беларуси по традиции 40% детей оздоравливаются организовано, то есть в детских лагерях, а остальные - проводят лето у бабушек и дедушек, рассказала во вторник...
 
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