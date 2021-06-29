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Стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси не увеличится
29.06.2021 16:03 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Стоимость шенгенской визы для белорусских граждан не изменится из-за приостановки Беларусью действия соглашения о реадмиссии с ЕС.
"Решение о приостановке действия соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью", - заявила официальный представитель ЕС Набила Масрали редактору "Радио Свобода" в Брюсселе
Напомним, 28 июня министерство иностранных дел Беларуси
Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом вступили в силу с 1 июля 2020 года.
В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, стоимость шенгенских виз для белорусов снизилась до 35 евро с 60 евро.
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Стоимость шенгенской визы для белорусских граждан не изменится из-за приостановки Беларусью действия соглашения о реадмиссии с ЕС. "Решение о...
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