Стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси не увеличится

Источник материала: Смартпресс

Стоимость шенгенской визы для белорусских граждан не изменится из-за приостановки Беларусью действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Решение о приостановке действия соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью", - заявила официальный представитель ЕС Набила Масрали редактору "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарду Юзвяку .

Напомним, 28 июня министерство иностранных дел Беларуси заявило , что начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Свое решение в МИД пояснили тем, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Беларусь не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом вступили в силу с 1 июля 2020 года.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, стоимость шенгенских виз для белорусов снизилась до 35 евро с 60 евро.