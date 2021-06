Беларусь пазбавілі права на правядзенне чэмпіянату свету па спартовай хадзе

Источник материала: Белсат

Камандны чэмпіянат свету па спартовай хадзе, які мусіў прайсці ў красавіку 2022 года ў Менску, будзе перанесены ў іншае месца.

Пра гэта паведаміў спартовы журналіст Бернард Ндонг на сваёй старонцы ў Twitter:

World Athletics moves the World race walking team championships from Minsk in Belarus to an unnamed location.