КГК открыл «горячую линию» по вопросам качества оказания услуг водоснабжения

Источник материала: ОНТ

Проблемы с водой? На связи Госконтроль! Сегодня для жителей Минска в Комитете была открыта горячая линия.

Звонков поступило больше 20. В основном, люди жаловались на плохое качество воды, неприятный запах, слабый напор. Причем проблемные дома обосновались не только в Минске, но и в столичном регионе.

Сразу три обращения из агрогородка Новоселье. Есть жалобы и в Большом Тростенце, из других малых городов и деревень.

Многие отмечали, что обращения в обслуживающие организации результатов не принесли. Вопрос не месяцев, а лет. Вся надежда на Госконтроль.

Массовых жалоб на качество воды в Госконтроле обычно нет. Но мониторинг ведется постоянно. Проверяются службы. Только в Минскводоканале питьевого водопровода больше 3 000 км.

Сегодня каждый звонок зафиксирован. О ситуации проинформируют соответствующие организации и исполкомы.

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