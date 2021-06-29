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КГК открыл «горячую линию» по вопросам качества оказания услуг водоснабжения
Источник материала: ОНТ
Проблемы с водой? На связи Госконтроль! Сегодня для жителей Минска в Комитете была открыта горячая линия.
Звонков поступило больше 20. В основном, люди жаловались на плохое качество воды, неприятный запах, слабый напор. Причем проблемные дома обосновались не только в Минске, но и в столичном регионе.
Сразу три обращения из агрогородка Новоселье. Есть жалобы и в Большом Тростенце, из других малых городов и деревень.
Многие отмечали, что обращения в обслуживающие организации результатов не принесли. Вопрос не месяцев, а лет. Вся надежда на Госконтроль.
Массовых жалоб на качество воды в Госконтроле обычно нет. Но мониторинг ведется постоянно. Проверяются службы. Только в Минскводоканале питьевого водопровода больше 3 000 км.
Сегодня каждый звонок зафиксирован. О ситуации проинформируют соответствующие организации и исполкомы.
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Проблемы с водой? На связи Госконтроль! Сегодня для жителей Минска в Комитете была открыта горячая линия. Звонков поступило больше 20. В основном, люди жаловались на...
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