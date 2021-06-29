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Пиневич рассказал, будут ли материально стимулировать белорусов к вакцинации
Источник материала: ОНТ
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, что белорусов к вакцинации материально стимулировать пока не будут,
Министр считает, что пункты вакцинации в торговых центрах помогут избежать очередей в поликлиниках, но в этом есть смысл только в больших городах.
Фото: БЕЛТА
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Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, что белорусов к вакцинации материально стимулировать пока не будут, передает БЕЛТА. Министр считает,...
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