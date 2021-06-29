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Пиневич рассказал, будут ли материально стимулировать белорусов к вакцинации

29.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пиневич рассказал, будут ли материально стимулировать белорусов к вакцинации

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, что белорусов к вакцинации материально стимулировать пока не будут, передает БЕЛТА.

Министр считает, что пункты вакцинации в торговых центрах помогут избежать очередей в поликлиниках, но в этом есть смысл только в больших городах.

Фото: БЕЛТА

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Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, что белорусов к вакцинации материально стимулировать пока не будут, передает БЕЛТА. Министр считает,...
 
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