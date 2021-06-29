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Женщина забрала с улицы грязную и больную кошку. Посмотрите, как она выглядит теперь – разница поразит вас!
Источник материала: ОНТ
Историю со счастливым финалом опубликовал
Любительница животных из Кучинга в Малайзии Нур Хамиза Хад в прошлом году возвращалась домой и заметила крайне исхудавшую, больную и грязную кошку, на теле которой было много инфицированных ран.
Женщина посадила животное в коробку и повезла к ветеринару. Доктор осмотрел кошку, все, что мог, подлечил, выписал лекарства и вернул новой владелице.
Нур Хамиза назвала кошку Меймей, забрала ее домой, долго лечила и каждый месяц возила на осмотр к ветеринару. Через полгода Меймей выздоровела: зажили все раны на теле, и начала снова расти пушистая, белая шерсть.
Кошка изменилась до неузнаваемости после года тщательного ухода, заботы и любви, которые она получала в новом доме. Ее кормят пять раз в день, регулярно расчесывают и купают каждую неделю. Меймей комфортно чувствует себя рядом с хозяевами, но убегает от незнакомцев – видимо, все еще сказывается жизнь на улице.
Фото:
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Женщина забрала с улицы грязную и больную кошку. Посмотрите, как она выглядит теперь – разница поразит вас!
Историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru. Любительница животных из Кучинга в Малайзии Нур Хамиза Хад в прошлом году возвращалась домой и заметила крайне...
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