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Женщина забрала с улицы грязную и больную кошку. Посмотрите, как она выглядит теперь – разница поразит вас!

29.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина забрала с улицы грязную и больную кошку. Посмотрите, как она выглядит теперь – разница поразит вас!

Историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru.

Любительница животных из Кучинга в Малайзии Нур Хамиза Хад в прошлом году возвращалась домой и заметила крайне исхудавшую, больную и грязную кошку, на теле которой было много инфицированных ран.


Женщина посадила животное в коробку и повезла к ветеринару. Доктор осмотрел кошку, все, что мог, подлечил, выписал лекарства и вернул новой владелице. 

Нур Хамиза назвала кошку Меймей, забрала ее домой, долго лечила и каждый месяц возила на осмотр к ветеринару. Через полгода Меймей выздоровела: зажили все раны на теле, и начала снова расти пушистая, белая шерсть. 


Кошка изменилась до неузнаваемости после года тщательного ухода, заботы и любви, которые она получала в новом доме. Ее кормят пять раз в день, регулярно расчесывают и купают каждую неделю. Меймей комфортно чувствует себя рядом с хозяевами, но убегает от незнакомцев – видимо, все еще сказывается жизнь на улице.


Фото: facebook.com

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Историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru. Любительница животных из Кучинга в Малайзии Нур Хамиза Хад в прошлом году возвращалась домой и заметила крайне...
 
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