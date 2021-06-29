Названы опасности знакомств в Tinder, Badoo и Mamba

Источник материала: ОНТ

Российская компания «Лаборатория Касперского» провела исследование безопасности общения в приложениях для знакомства.

Исследование проводилось на основе самых популярных приложений: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo.

Специалисты выявили в данных сервисах много факторов риска нарушения приватности. Например, если регистрироваться там через другие аккаунты в соцсетях, то данные автоматически переносятся в новый профиль, что облегчает поиск человека для злоумышленников.

Во многих из этих приложений используется обозначение местоположения и расстояние до пользователя. Например, в Mamba – с точностью до метра.

Но в целом в «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что сервисы для свиданий за четыре года стали более безопасными за счет затруднения перехвата данных. Стали использоваться более надежные протоколы.

Фото: depositphotos.com

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