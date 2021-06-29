ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как собака заботилась о ребенке, и не пустила его на лестницу. Это невероятно! (ВИДЕО)

29.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Посмотрите, как собака заботилась о ребенке, и не пустила его на лестницу. Это невероятно! (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал ridus.ru.

Хозяйка собаки Лизы поделилась роликом, в котором пес лег на ступеньки и преградил путь наверх годовалому малышу. С такой собакой и няньки не нужны.


Пользователи были в восторге от заботливой питомицы: «Такая она молодец», «Дети и собаки — идеальное сочетание», «Хорошая девочка, заслужила вкусняшку», «Она так аккуратно положила лапу!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательное видео опубликовал ridus.ru. Хозяйка собаки Лизы поделилась роликом, в котором пес лег на ступеньки и преградил путь наверх годовалому малышу. С такой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што заўважыла праверка ў шклоўскай калёніі, дзе памёр палітвязень Вітольд Ашурак?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by