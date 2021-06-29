Посмотрите, как собака заботилась о ребенке, и не пустила его на лестницу. Это невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео опубликовал ridus.ru .

Хозяйка собаки Лизы поделилась роликом, в котором пес лег на ступеньки и преградил путь наверх годовалому малышу. С такой собакой и няньки не нужны.





Пользователи были в восторге от заботливой питомицы: «Такая она молодец», «Дети и собаки — идеальное сочетание», «Хорошая девочка, заслужила вкусняшку», «Она так аккуратно положила лапу!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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