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Посмотрите, как собака заботилась о ребенке, и не пустила его на лестницу. Это невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео опубликовал
Хозяйка собаки Лизы поделилась роликом, в котором пес лег на ступеньки и преградил путь наверх годовалому малышу. С такой собакой и няньки не нужны.
Пользователи были в восторге от заботливой питомицы: «Такая она молодец», «Дети и собаки — идеальное сочетание», «Хорошая девочка, заслужила вкусняшку», «Она так аккуратно положила лапу!», – писали комментаторы.
Фото:
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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. Хозяйка собаки Лизы поделилась роликом, в котором пес лег на ступеньки и преградил путь наверх годовалому малышу. С такой...
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