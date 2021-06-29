Женщина переехала в новый дом и обнаружила там тайную комнату, а в ней – жуткие фото (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Таинственную историю опубликовал ridus.ru .

Пользовательница TikTok kammee0508 вместе со своей семьей пару лет назад поселилась в новом доме.

Вскоре после переезда во время ремонта женщина и ее муж обнаружили тайную комнату, в которой находились вещи прежних владельцев.





Но следующая находка заставила новых жильцов поежиться от страха. Супруги нашли пачку странных черно-белых фотографий, одна из которых была особенно жуткой – в кадре запечатлен мальчик рядом с мужчиной без головы. На большинстве фото были заметки, которые выглядели так, будто их писали кровью.





Многим пользователям стало не по себе от находок, обнаруженных в доме: «Это так страшно!», «Почему становится все жутче и жутче», «Может, прошлые жильцы специально положили все это туда, зная, что когда-нибудь это кого-то напугает?», «Как-то раз, я смотрел документальный фильм, в котором говорилось, что если ты сфотографируешь кого-то, и его голова исчезнет, то этот человек умрет через несколько дней. Это что-то вроде предупреждения», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com









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