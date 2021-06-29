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Что ели простые советские люди? 7+ редких фото, которые вернут вас назад в СССР

29.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что ели простые советские люди? 7+ редких фото, которые вернут вас назад в СССР

Многие, кто жил в эпоху СССР, с теплотой вспоминают молоко из магазина, которое хранилось пару дней, пирожные с кремом из натурального масла, горячий хлеб на прилавках, семейные праздники с широкими застольями. Мы подобрали несколько фотографий времен советского периода, которые наглядно показывают, что тогда ели граждане.

1. «Продавец сыра». Фото Бориса Игнатовича, 1920-е годы

2. Оживленная торговля в хлебном отделе гастронома № 2 в первые дни после отмены продовольственных карточек. Фото Александра Устинова, Москва, 1947 год


3. В магазине. Фото Валентина Хухлаева, 1959 год, Казахская ССР.


4. Продажа овощей и фруктов на Трубной площади. Фото Якова Рюмкина, 1956 год, Москва, МАММ/МДФ 


5. Кондитерские ларьки на улицах. Фото Всеволода Тарасевича, 1958 год, Украинская ССР, г. Харьков


6. Женщина с ребенком на борту самолета. Фото Ивана Шагина, 1960-е годы


 7. Покупки. Фото Владимира Воробьева, 1983 год, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ


Главное фото: depositphotos.com

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Многие, кто жил в эпоху СССР, с теплотой вспоминают молоко из магазина, которое хранилось пару дней, пирожные с кремом из натурального масла, горячий хлеб на...
 
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