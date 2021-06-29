|
Что ели простые советские люди? 7+ редких фото, которые вернут вас назад в СССР
Источник материала: ОНТ
Многие, кто жил в эпоху СССР, с теплотой вспоминают молоко из магазина, которое хранилось пару дней, пирожные с кремом из натурального масла, горячий хлеб на прилавках, семейные праздники с широкими застольями. Мы подобрали несколько фотографий времен советского периода, которые наглядно показывают, что тогда ели граждане.
1. «Продавец сыра». Фото Бориса Игнатовича, 1920-е годы
2. Оживленная торговля в хлебном отделе гастронома № 2 в первые дни после отмены продовольственных карточек. Фото Александра Устинова, Москва, 1947 год
4. Продажа овощей и фруктов на Трубной площади. Фото Якова Рюмкина, 1956 год, Москва, МАММ/МДФ
6. Женщина с ребенком на борту самолета. Фото Ивана Шагина, 1960-е годы
Главное фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие, кто жил в эпоху СССР, с теплотой вспоминают молоко из магазина, которое хранилось пару дней, пирожные с кремом из натурального масла, горячий хлеб на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)