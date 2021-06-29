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В Ивацевичском районе утонула девушка
Источник материала: ОНТ
В реке Ивацевичского района Брестской области утонула девушка. Об этом
Инцидент произошел 18 июня около 20:40. Девушка 2000 года рождения утонула в реке Щара возле деревни Волька.
Из реки тело достали сотрудники МЧС. Обстоятельства смерти не уточняются.
Фото: БЕЛТА
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В реке Ивацевичского района Брестской области утонула девушка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел 18 июня около 20:40. Девушка 2000 года рождения...
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