В Ивацевичском районе утонула девушка

Источник материала: ОНТ

В реке Ивацевичского района Брестской области утонула девушка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 18 июня около 20:40. Девушка 2000 года рождения утонула в реке Щара возле деревни Волька.

Из реки тело достали сотрудники МЧС. Обстоятельства смерти не уточняются.

Фото: БЕЛТА

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