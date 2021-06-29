В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и предпринимателей

Источник материала: ОНТ

С гробом и венками. В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения.





Предприниматели, недовольные ситуацией в Украине, ничего не нашли лучше, как пройтись траурным маршем к офису президента Украины Владимира Зеленского и Верховной раде. Соответствующий реквизит – тоже был.

Полицейские перекрыли протестующим путь, после чего завязалась потасовка.

Пришлось перекрыть центр города. О пострадавших и задержанных информации пока нет.

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