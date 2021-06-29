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В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и предпринимателей

29.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и предпринимателей

С гробом и венками. В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения.


Предприниматели, недовольные ситуацией в Украине, ничего не нашли лучше, как пройтись траурным маршем к офису президента Украины Владимира Зеленского и Верховной раде. Соответствующий реквизит – тоже был.

Полицейские перекрыли протестующим путь, после чего завязалась потасовка.

Пришлось перекрыть центр города. О пострадавших и задержанных информации пока нет.

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С гробом и венками. В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения. Предприниматели, недовольные ситуацией в Украине, ничего не...
 
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