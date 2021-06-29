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В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и предпринимателей
Источник материала: ОНТ
С гробом и венками. В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения.
Предприниматели, недовольные ситуацией в Украине, ничего не нашли лучше, как пройтись траурным маршем к офису президента Украины Владимира Зеленского и Верховной раде. Соответствующий реквизит – тоже был.
Полицейские перекрыли протестующим путь, после чего завязалась потасовка.
Пришлось перекрыть центр города. О пострадавших и задержанных информации пока нет.
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С гробом и венками. В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения. Предприниматели, недовольные ситуацией в Украине, ничего не...
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