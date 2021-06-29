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Форум молодых парламентариев проходит в рамках Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Грантовая поддержка молодежных проектов, новые совместные творческие конкурсы и спартакиады, сотрудничество региональных СМИ. Это и не только сегодня обсуждают на Форуме молодые парламентарии двух стран
Они взаимодействуют всего несколько лет, однако уже реализовали ряд инициатив. В частности, проект «Цифровая звезда», который объединил в единой базе все места боевой и воинской славы Беларуси и России. На встрече стороны определили и новые задачи, а также подписали соглашение о сотрудничестве.
Встреч на разных диалоговых площадках станет больше. В приоритете – межрегиональное сотрудничество между областными молодёжными парламентами Беларуси и России.
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Грантовая поддержка молодежных проектов, новые совместные творческие конкурсы и спартакиады, сотрудничество региональных СМИ. Это и не только сегодня обсуждают...
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