Форум молодых парламентариев проходит в рамках Форума регионов Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Грантовая поддержка молодежных проектов, новые совместные творческие конкурсы и спартакиады, сотрудничество региональных СМИ. Это и не только сегодня обсуждают на Форуме молодые парламентарии двух стран





Они взаимодействуют всего несколько лет, однако уже реализовали ряд инициатив. В частности, проект «Цифровая звезда», который объединил в единой базе все места боевой и воинской славы Беларуси и России. На встрече стороны определили и новые задачи, а также подписали соглашение о сотрудничестве.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Сегодня мы говорим о том, что мы выстраиваем и молодежный вектор. Безусловно, Российская Федерация – это ключевой политический партнер. Мы уверены, что те проекты и идеи, которые мы сегодня обсудили, действительно будут реализовываться в том числе, благодаря этому соглашению, потому, что и в России, и в Беларуси молодежное парламентское движение – многотысячно».

Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: «У нас в поле зрения проекты по линии молодежной публичной дипломатии, участие молодежных делегаций в мероприятиях, проводимых как в Беларуси, так и в России. Они дают возможность не просто пообщаться молодежи, а наметить точки взаимодействия, покоммуницировать, принять лучшие практики реализации тех или иных совместных проектов».

Встреч на разных диалоговых площадках станет больше. В приоритете – межрегиональное сотрудничество между областными молодёжными парламентами Беларуси и России.

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