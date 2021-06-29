Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 и 30 июня из-за неблагоприятных метеоусловий

Источник материала: ОНТ

Белгидромет предупредил белорусов об оранжевом уровне опасности из-за гроз и жары на 29 и 30 июня.

Предупреждение объявлено на вторник, 29 июня, с 11:30 до 17 на большей части территории страны. Ожидаются грозы, местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

30 июня оранжевый уровень опасности будет преобладать на юго-западе стране из-за температуры. Там она достигнет +30...+31°C.

Фото: depositphotos.com

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