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Минск потерял чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году
Источник материала: АФН
Всемирный совет по легкой атлетике отказался от проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске в 2022 году.
"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный на Минск", - сообщили организаторы.
Причиной отказа стали «неопределенность в дипотношениях и ограничения на международные поездки в республику», сообщает sputnik.by.
Кто примет турнир вместо Минска, пока не уточняется.
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Всемирный совет по легкой атлетике отказался от проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске в 2022 году.
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