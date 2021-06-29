Минск потерял чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году

Источник материала: АФН

Всемирный совет по легкой атлетике отказался от проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске в 2022 году.

"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный на Минск", - сообщили организаторы.

Причиной отказа стали «неопределенность в дипотношениях и ограничения на международные поездки в республику», сообщает sputnik.by.

Кто примет турнир вместо Минска, пока не уточняется.