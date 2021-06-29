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Власти РБ разрешили повышенные цены на детское питание до середины июля

29.06.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Профильная комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине разрешила продавать детское питание по повышенным ценам до 15 июля, по сути продлив действующее до 30 июня разрешение.

«…до 15 июля 2021 г. продлен срок возможного повышения цен на весь ассортимент детского питания на уровне, не превышающем 4 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г. Повышение может быть осуществлено юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию детского питания на внутренний рынок», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

«Данное решение принято для сохранения ассортимента рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации», - отмечается в сообщении.

 
 
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Профильная комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине разрешила продавать детское питание по повышенным ценам до 15 июля, по сути продлив...
 
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