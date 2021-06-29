прокомментировал , зачем Патрушев прилетал в Минск Он, зачем Патрушев прилетал в Минск





"По своему содержанию и нынешние переговоры с Патрушевым, и готовящаяся встреча с Путиным практически идентичны тем, которые проходили в августе-сентябре 2020 года и привели к попыткам продавливания Кремлем собственного сценария разрешения белорусского политического кризиса в виде "сочинских договоренностей", - пишет Сивицкий.





После получения карт-бланша от Вашингтона по итогам американо-российского саммита в Женеве на реализацию этого сценария, Кремль намерен потребовать выполнения "сочинских соглашений" с новой силой, имея теперь поддержку своего сценария со стороны Запада по формуле разрешения молдовского кризиса 2019 года.





"Сочинские договоренности" в новой редакции теперь предполагают освобождение политических заключенных (включая Виктора Бабарико и членов его команды и др.), запуск широкого инклюзивного диалога между белорусским и властями и оппозицией, организацию новых президентских выборов до конца 2021 года без участия Лукашенко с одновременным проведением конституционной реформы с переходом Беларуси от суперпрезидентской к парламентско-президентской форме правления взамен на персональные гарантии и политическое пристанище в России.





Минск исчерпал ресурс финансовой поддержки, обусловленный выполнением "сочинских договоренностей" редакции 2020 года, поэтому Москва и далее намерена ужесточать экономическое давление под разными якобы неполитизированными предлогами на Минск, синхронизируя его с санкционным прессингом со стороны Запада в контексте новых секторальных ограничений.





В этом контексте дедлайном для Кремля по решению белорусского вопроса выступает конец 2021 года, так как действие четвёртого и последующих пакетов секторальных ограничений со стороны западных стран начинается с начала 2022 года, что чревато для Беларуси полной экономической блокадой и ультратоксичностью.





Ожидается, что новая встреча между Путиным и Лукашенко состоится во второй половине июля - начале августа. На ней будет озвучен «вердикт», вынесенный по результатам американо-российского саммита в Женеве. Предварительно его должен озвучить Патрушев, который готовил как сам саммит, так и его содержательную повестку, а ранее - стоял у истоков подготовки "сочинских договоренностей".





Отказ Путина встречаться лично с Лукашенко раньше второй половины июля, используя в качестве поводов для личной встречи церемонию возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня) и российско-белорусский форум регионов (29 июня – 1 июля) связан с тем, что Кремль, в частности замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (куратор постсоветского пространства) и Совбез РФ, в течение ближайших недель должны операционализировать договоренности между Москвой и Вашингтоном по «белорусскому вопросу»".