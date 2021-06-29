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В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

29.06.2021 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Канада изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

В городе Литтон побит температурный рекорд: в минувшие выходные столбик термометра там поднялся до +46,6 градусов. И, по прогнозам синоптиков, это не предел. Жаркая погода в регионе сохранится еще как минимум неделю.

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

В провинции Британская Колумбия временно закрыты школы. Местные жители спасаются от палящего солнца на пляжах и у бассейнов. Во многих городах открылись так называемые комнаты охлаждения. Волонтеры раздают на улицах бутылки с водой и шляпы.

 
 
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Новости Канады. Канада изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Литтон побит температурный рекорд: в минувшие выходные...
 
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